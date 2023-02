Sergio Busquets sur un autre continent ?

Sergio Busquets veut terminer sa carrière en MLS, et plus précisément du côté de l'Inter Miami. Le FC Barcelone espère garder le milieu de terrain au club pour une saison supplémentaire, mais la balle est désormais dans le camp de l'Espagnol. Les Catalans veulent laisser Busquets faire ce choix lui-même, en lui laissant toute liberté.

L'ancien international espagnol devrait prendre une décision assez rapidement puisqu'il pourrait déménager en MLS dès la fin de cette saison.

Xavi: “Sergio Busquets will decide on his future for next season, it’s up to him. He deserves to decide whenever he wants”. 🔵🔴 #FCB



Inter Miami are tempting Busquets for MLS new chapter, while Xavi and Barça still hope for him to stay for one more season. pic.twitter.com/QXSsF0JFcp