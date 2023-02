Martin Odegaard allume le Real Madrid : "Peut-être que si j'avais été espagnol..."

Le Norvégien est désormais capitaine d'Arsenal, leader de Premier League.

Arrivé à 16 ans au Real Madrid, Martin Odegaard a longtemps été vu comme un éternel espoir, voire un talent un peu gâché. Prêté plusieurs fois par le Real - à Vitesse Arnhem puis à la Real Sociedad - le Norvégien a poursuivi sa progression à Arsenal, où il explose enfin cette saison (8 buts et 6 assists en 26 matchs).

Alors, lorsqu'il évoque son passage au Real Madrid - pour lequel il n'aura disputé que 11 rencontres - dans une interview pour The Players Tribune, Odegaard ne peut pas s'empêcher de laisser paraître une vive rancoeur.

"Nous avions visité le Bayern, Dortmund, United, Liverpool, le Real Madrid et Arsenal à l’époque avec mon père. Au final, on a choisi le Real Madrid parce que c’était le Real Madrid. (…) La presse m’a persécuté pour ne pas répondre immédiatement aux attentes que j’ai générées. J’étais une cible facile. Peut-être que si j’avais été espagnol , ils m’auraient donné un peu plus de temps pour grandir", a-t-il regretté.