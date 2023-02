Ronny Deila évoque l'état du terrain : "Notre stade doit être un endroit où il fait bon jouer toute l'année"

Le T1 des Rouches n'est pas satisfait de l'état de le pelouse et explique que le gazon hybride de Sclessin (composé à 95 % d'herbes et à 5 % de fibres) s'est détérioré ces dernières semaines.

Ronny Deila a fait remarquer que le terrain s'était abîmé ces dernières semaines. "Il y a peu de terrains à ce moment de l'année qui sont vraiment bons hormis celui de l'Antwerp. L'état de notre terrain s'est détérioré puisque nous nous sommes entraînés plusieurs fois dessus car les conditions à notre centre d’entraînement n’étaient pas bonnes puis le SL16 FC y joue à domicile aussi et il y a parfois des matchs de football féminin. Ce samedi, les U23 disputeront encore un match en soirée ( contre le Club NXT ndlr) et nous jouerons dessus dimanche soir. Cela rend les choses un peu plus difficiles et cela avantage une équipe qui veut jouer avec des longs ballons, mais nous devons nous adapter", a confié le technicien norvégien.

La saison prochaine, le Standard devrait délocaliser les rencontres du SL16 FC ailleurs qu’à Sclessin. "Cela aurait dû être fait avant le début de cet exercice mais nous n'avons pas trouvé d’endroit pour l'équipe B. C'est important. Pour effectuer de belles prestations et pratiquer un beau jeu, c'est plus facile sur un bon terrain. Ce n’est pas un gros souci mais cela fait partie des choses que nous devons améliorer en tant que club à l'avenir. Notre stade doit être un endroit où il fait bon jouer toute l’année", a conclu Deila.