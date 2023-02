Thiago Silva ne pense pas à la retraite : une prolongation est imminente

Chelsea va poursuivre sa collaboration avec Thiago Silva. Le Brésilien a accepté une prolongation de contrat avec le club. Par conséquent, la Silva sera bientôt engagé jusqu'à l'été 2024.

Le défenseur a prouvé sa valeur pour Chelsea. Le club n'a jamais caché sa volonté de poursuivre avec Silva et cela va se concrétiser. "Silva prolonge jusqu'à l'été 2024", annonce Fabrizio Romano. Cela implique seulement quelques formalités administratives, après quoi Chelsea pourra confirmer officiellement la nouvelle.

Silva joue sous le maillot de Chelsea depuis l'été 2020. Il a 18 apparitions cette saison, dont une en tant que remplaçant. Avant cela, il a joué pour le FC Porto, le Dinamo Moscou, Fluminense, l'AC Milan et le Paris Saint-Germain.

