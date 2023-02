Sébastien Siani ne tarit pas d'éloges au sujet de Steve Mvoué : "Il fait partie de la génération dorée"

Arrivé en provenance du FC Toulouse l'été dernier, le milieu de terrain camerounais enchaîne les titularisations et les bonnes performances. Et cela n'étonne pas son compatriote Sébastien Siani.

Steve Mvoué est rapidement devenu incontournable dans le onze sérésien mis en place par Jean-Sébastien Legros. Le milieu de terrain offensif vient d'enchaîner une dixième titularisation consécutive le week-end dernier contre OHL. "Un grand talent camerounais qui a remporté la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans plus ou moins à la même période que nous quand nous avions gagné la CAN", nous confie le jeune retraité Sébastien Siani. "Je l'ai suivi quand il était à Toulouse et désormais il joue en Belgique. Il engrange du temps de jeu et poursuit sa progression. Il faut lui laisser le temps de bien s'adapter et de bien connaître la D1A qui est un championnat très difficile. Mais ce n'est pas évident car à Seraing, il évolue au sein d'une équipe qui subit la plupart du temps et qui est engagée dans la lutte contre le maintien. Donc, on ne peut pas apercevoir toutes ses qualités", souligne l'ancien joueur d'Ostende et d'Anderlecht.

"Il est très bon techniquement et sait diriger le jeu. C'est un jeune joueur qui fait partie de la génération dorée au Cameroun et qui est très suivi. Même s'il ne joue pas dans une équipe qui propose un football offensif, il joue et c'est le plus important pour s'améliorer. Il a bien fait de venir en Jupiler Pro League et j'espère que Seraing se maintiendra. Je n'ai jamais douté de son talent", conclut Siani.