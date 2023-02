🎥 Le Monaco de Philippe Clement fait tomber le PSG : "Je suis très fier de tout ce vestiaire"

L'ASM s'est offert le scalp du leader au Stade Louis-II hier soir.

Monaco a enregistré un succès de prestige en faisant tomber le PSG (3-1), et prolonge sa série d'invincibilité qui est désormais de huit rencontres sans défaite en Ligue 1.

Ce beau succès permet aux troupes de Philippe Clement de grimper sur le podium, en attendant les rencontres de Lens et de Marseille.

"Nous avons joué un très bon match avec des joueurs qui sont restés très concentrés, engagés et forts collectivement, les titulaires comme ceux qui sont montés au jeu. Tous peuvent être contents et fiers de leurs performances", analysait le Belge en conférence de presse.

"J'observe une équipe qui grandit de semaine en semaine et l’objectif est de continuer à progresser ensemble. Notre défi est de tout gagner. Lors de mon arrivée, j’avais dit que je voulais voir des gagnants, et c’est ce que je vois de plus en plus en match et à l’entraînement. Et cela doit être encore le cas lors des prochaines semaines", explique encore l'ancien coach de Bruges et de Genk.