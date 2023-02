Anderlecht : un ancien de la maison s'entraîne avec les Futures

Le défenseur central est toujours sans club.

Sans doute de nombreux suiveurs du football belge et du RSC Anderlecht se rappellent de Kara Mbodj. Arrivé de Genk en 2015, le défenseur sénéglais s'était imposé en tant que taulier chez les Mauves avant de quitter le club 4 ans plus tard, direction le Qatar et Al Sailiya.

A 33 ans,Kara est sans club depuis la fin de son contrat avec le club qatari, en octobre dernier. Alors, pour garder la forme, il s'entraîne actuellement avec les U23 du RSCA, annonce le Nieuwsblad.

Impossible pour lui, néanmoins, de rejoindre le groupe des RSCA Futures, puisque c'est David Hubert qui remplit déjà le rôle de joueur expérimenté.