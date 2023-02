Un joueur du Standard de Liège incertain avant le déplacement à l'Union SG

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège se déplacera au Parc Duden pour y affronter l'Union Saint-Gilloise lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila ne pourra pas compter sur l'ensemble de son groupe pour ce déplacement à l'Union SG. Sorti blessé après s'être démis l'épaule contre Courtrai, Perica est indisponible. "Nous verrons demain. Il est encore tôt pour Stipe (épaule) et nous ne voulons pas prendre le moindre risque. Ne plus sentir de douleur est une chose mais ne pas pouvoir utiliser la puissance de son épaule en est une autre. Concernant Noah (Ohio), il s'entraîne normalement et est disponible. Si Renaud (Emond) est prêt à jouer plus que trente minutes samedi ? Il a déjà beaucoup joué contre Courtrai car il ne devait jouer que quinze minutes au départ. Il a encore besoin de temps et ce serait injuste de lui demander trop alors qu'il n'a plus joué depuis cinq mois. Il ne ressent plus aucune douleur, c'est le plus important. On attend qu'il soit fit désormais", a souligné le technicien norvégien en conférence de presse.

Le T1 des Rouches se retrouve donc fort limité dans ses choix en attaque. "On devra être créatif. Il y a aussi Osher (Davida), mais c'est plus un ailier qu'un buteur. On verra bien. Alexander Buksa ? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le faire débuter. Je ne l'ai pas encore vu à l'entraînement mais j'ai reçu de bons rapports du SL16 FC. Il travaille dur et garde bien le ballon. Il pourrait être à nouveau dans l'équipe ce week-end", a conclu Deila.