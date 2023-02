Le programme spécial des joueurs d'Anderlecht juste après le déplacement à Ludogorets

Anderlecht est reparti pour Bruxelles dans la foulée de sa défaite en Bulgarie.

Au moment où vous lirez ces lignes, les joueurs du RSC Anderlecht dormiront probablement profondément, en train de récupérer du match éprouvant à Ludogorets. C'était la volonté de Brian Riemer, notamment : rentrer dans la foulée du match, plutôt que de rester une nuit de plus en Bulgarie. Les raisons ? Notamment le fait que les joueurs aient bien souvent du mal à dormir avec l'adrénaline d'un tel match. Aller se coucher au petit matin ne change donc pas trop l'horloge biologique des joueurs.

Ensuite, afin d'éviter un long déplacement demain, et de plutôt permettre aux joueurs de se reposer dans leur lit...même si c'est à 6 ou 7h du matin. Le programme était serré : le Sporting (et une partie de la presse présente) a quitté Razgrad vers minuit, avec environ 1h30 jusque Varna où un vol charter les attendait. Ce vendredi midi, Brian Riemer attend ses joueurs à Neerpede. "L'objectif est que tout le monde récupère, qu'on puisse faire une bonne séance d'entraînement ou de récupération pour ceux qui en ont besoin, et préparer au mieux le match de dimanche, qui est l'un des plus importants de la saison", expliquait l'entraîneur du RSCA.