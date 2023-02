Officiel : Marko Ilic quitte Courtrai

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel.

Marko Ilic (25 ans) quitte Courtrai et file en MLS. Le gardien de but serbe a perdu sa place de titulaire sous les ordres de Bernd Strock et s'est également blessé.

"Marko Ilic est prêté jusqu'au 5 juillet 2023 au club américain Colorado Rapids qui évolue en MLS. Colorado Rapids a également négocié une option d'achat", peut-on lire dans le communiqué des Kerels.