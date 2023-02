Hans Vanaken fulmine : "Ce n'était pas un match de football"

Le capitaine du Club de Bruges n'a pas du tout apprécié la rencontre de ce dimanche.

Le Club de Bruges n'a toujours pas pu retrouver le chemin de la victoire ce dimanche. Au Cercle, les champions en titre n'ont pu faire mieux qu'un match nul 2-2. Après le match, un Hans Vanaken visiblement déçu s'est adressé aux caméras.

Tant en première qu'en deuxième mi-temps, le Club Brugge a pris l'avantage, un peu contre le cours du jeu. Pourtant, les Blauw en Zwart ont une fois de plus été incapables de conserver les trois points. "Ce n'était pas un match de football", a déclaré Vanaken devant les caméras d'Eleven Sports.

Le Club de Bruges était plus qu'en difficulté au stade Jan Breydel. "C'était des duels et des tirs au but. Ensuite, il faut juste espérer qu'un ballon tombe parfaitement. C'est triste de jouer un match ici. Mais quand on mène deux fois au score, on doit toujours gagner le match", a indiqué le capitaine du Club.

Le Cercle Brugge s'est donné à fond dans le match et n'a laissé aucun espace au Club pour venir jouer au football. "Nous savons comment ils jouent. Ce n'est pas une surprise. À l'entraînement, nous avons tenté quelque chose. Cela ne s'est pas vu. Quand vous êtes en difficulté, vous devez jouer différemment, parfois d'une façon désagréable".