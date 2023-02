Belle marque de confiance de la part d'Arsenal

Le milieu de terrain a étendu ce mardi son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024.

Arsenal a annoncé la prolongation de son milieu de terrain Mohamed Elneny jusqu'en 2024. "Je suis tellement heureux, j’aime tellement ce club et nos supporters et je donnerai tout pour nous aider à être les meilleurs possible, chaque jour où je suis ici", a déclaré l’international égyptien dans le communiqué officiel des Gunners.

Arrivé en 2016, le joueur âgé de 30 ans a très peu joué cette saison à cause de plusieurs blessures. Opéré au genou fin janvier, l'ancien joueur du FC Bâle sera d'ailleurs encore absent durant plusieurs mois. Ce qui n'a pas empêché les Gunners de le prolonger, une belle marque de confiance de la part du club londonien.