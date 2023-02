Toby Alderweireld sait ce qu'il ne veut pas faire après carrière: "Je l'ai promis à ma famille"

Toby Alderweireld, quant à lui, a 33 ans et pense déjà à ce qu'il fera après sa carrière de footballeur. Mais il y a une chose qu'il exclut définitivement.

Toby Alderweireld (33 ans) est revenu en Belgique du côté de l'Antwerp l'été dernier après y être parti à 15 ans. Le Diable Rouge a encore un contrat jusqu'en 2025 avec le Great Old. Il veut absolument aller au bout de son bail et le matricule 1 sera aussi le dernier club de sa carrière, a déclaré le défenseur central à De Tafel van Vier.

Et après la carrière de footballeur ?

On a également demandé à Alderweireld s'il voulait devenir entraîneur ou analyste après sa carrière. "J'ai promis à ma famille de ne pas devenir entraîneur. Je suis parti à un jeune âge et je veux aussi vraiment avoir du temps pour mes enfants et ma famille."

Alderweireld ne suivra donc pas l'exemple de ses anciens copéquipiers Thomas Vermaelen et Vincent Kompany chez les Diables rouges.