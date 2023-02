La nouvelle sortie d'Aurelio De Laurentiis sur Victor Osimhen

Le président du Napoli sait comment défendre ses joueurs, et les rendre encore plus attractifs.

Aurélio De Laurentiis est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Le président du Napoli est toujours le premier à défendre bec et ongles ses joueurs sur le marché des transferts, et les cas de Victor Osimhen et Kvicha Kvaratskhelia ne dérogent pas à la règle.

Au micro de TNT Sports Mexico, le dirigeant s'est montré de marbre quant aux probables départ de ses deux stars, tout en laissant de manière surprenante une porte ouverte aux prétendants.

"S'ils sont vendables ? Je suis très bon pour établir des contrats et quand les joueurs viennent à Naples, ils sont bloqués. Donc, ce ne sera pas difficile de les garder. Mais il ne faut jamais dire jamais car parfois il y a des offres qui sont tellement énormes que vous ne pouvez pas y renoncer. On ne sait jamais, mais on les verra briller longtemps ici", a déclaré De Laurentiis, qui avait fait savoir dernièrement qu'Osimhen n'était "pas à vendre".