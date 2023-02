Quand Anderlecht et le Standard offre un beau Clasico à enjeux, c'est le foot belge qui se réjouit

Ce dimanche, le duel entre Anderlecht et le Standard avait un parfum de match au sommet. Et ça fait du bien.

Certes, c'était un match entre le 7e et le 9e au classement. La "vraie" affiche de ce dimanche pour le spectacteur totalement neutre, c'était bien Bruges-Gand, deux équipes encore en lice en Europe (comme Anderlecht) et visant le top 4 (comme le Standard). Mais ce duel entre Anderlecht et le Standard ne s'appelle pas le "Clasico" (qu'on le veuille ou non) pour rien : il est une vitrine du football belge, un match vers lequel les yeux se tournent.

Depuis quelques années, s'il restait marqué d'une pierre blanche dans le calendrier, le Clasico avait un peu perdu de son lustre, entre un Standard peinant à aller jouer les places européennes et un Anderlecht qui n'a plus rien gagné depuis 2017. On pourrait faire une analyse complète de l'évolution du Clasico au fil des décennies - l'émergence du Sporting Charleroi au milieu des années 2010 ayant peut-être même participé à faire passer le RSCA au second rang des équipes filant le plus d'urticaire aux supporters du Standard. Mais ce dimanche, c'était (un peu) différent.

Entre des supporters d'Anderlecht retrouvant leur fierté, une Mauves Army fêtant ses 20 ans pyro et tifo à la clef, des supporters du Standard venus en masse et qui auront assourdi le Lotto Park 90 minutes durant mais aussi et surtout, sur le terrain, deux équipes qui retrouvent des couleurs, tout était réuni. Anderlecht ne joue "que" le top 8, mais a vibré en Europe, ce dont Sclessin rêve depuis quelques saisons ; le Standard, s'il a laissé filer des points précieux, joue ce top 4 que Brian Riemer aurait aimé pouvoir aller chercher.

Ce n'était pas encore au niveau de la rivalité des fameux test-matchs et des années qui ont suivi. Mais après les débordements regrettables de Sclessin, qui avaient déjà rappelé à tout le monde la rivalité qui déchire ces deux clubs, ce premier Clasico de 2023 aura offert tout le spectacle, les enjeux et la tension qu'on espérait. Et c'est tout le football belge qui s'en réjouit. Avec un peu de chance, il y en aura encore deux cette saison...