Albert Sambi Lokonga : "Arsenal, ça ne devenait plus possible mentalement"

Le milieu de terrain de 23 ans, désormais prêté à Crystal Palace, est revenu sur sa première expérience à Arsenal.

Arrivé la saison dernière chez les Gunners en provenance du Sporting d'Anderlecht, Albert Sambi Lokonga avait directement été propulsé titulaire sous Mikel Arteta, avant de progressivement retrouver une place de remplaçant, et de voir son temps de jeu se réduire. Afin de poursuivre sa progression, il a été prêté à Crystal Palace.

Dans un entretien accordé à la RTBF, Lokonga dit ne pas regretter cette première expérience à Arsenal. "J’ai appris à une grande vitesse là-bas. Arsenal est le next step de beaucoup de joueurs - Leandro Trossard, par exemple. J’y ai signé en provenance d’Anderlecht donc je ne pense pas que ce soit un mauvais choix. En termes de temps de jeu, ce n’est pas une réussite, mais ça l’est au niveau de la progression sur le plan humain. Si c’était à refaire je le referais car j’ai beaucoup et vite appris auprès de Mikel Arteta", explique le jeune milieu de terrain.

Un premier grand saut enrichissant donc, mais assez difficile. Malgré ses volontés assumées de ne pas quitter Arsenal, Lokonga a dû se résoudre à faire un pas de côté. "Ce qui est important pour moi, c’est d’enchaîner les matchs, c’est ce dont j’ai besoin et puis le coach est derrière moi et a confiance en moi, explique-t-il, au sujet de son prêt récent à Crystal Palace. "C’est une délivrance car Arsenal ne devenait plus possible mentalement. Je regardais mes matchs et je ne me reconnaissais plus donc il était temps pour moi d’aller vers quelque chose de nouveau."