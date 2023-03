Brian Riemer élogieux envers Verbruggen, présélectionné chez les Pays-Bas : "Il ne m'a jamais déçu"

Le jeune gardien du Sporting d'Anderlecht a été récompensé pour ses excellentes prestations depuis qu'il est devenu titulaire, avec une présélection en équipe nationale des Pays-Bas.

Bart Verbruggen bientôt de retour sous la vareuse Oranje, mais cette fois chez les A ? Brian Riemer y croit, en tout cas "Je pense qu'il sera sélectionné, soit chez les U21, soit chez les A. Devenir footballeur international, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la reconnaissance de tes bonnes performances", a déclaré le coach des Mauves en conférence de presse ce vendredi, à l'annonce de la préselection de son gardien avec les Pays-Bas.

Le Danois s'est ensuite montré très élogieux envers le gardien de 21 ans. "Il a tout joué avec moi, sauf le premier match contre Genk. Il ne m'a pas déçu une seule fois. Il a une vraie bonne habileté au pied, ce qui est exceptionnel pour un gardien. Et puis, il semble si mature. On ne penserait pas qu'il ne compte que 10 matchs en pro, ou qu'il n'a que 21 ans. Il donne l'impression d'avoir des centaines de match derrière lui. C'est naturel pour moi qu'ils le sélectionnent, il le mérite tant. Mais maintenant, il va devoir rester calme, ne pas s'emballer émotionnellement. S'il y parvient et qu'il prend les bonnes décisions, je pense qu'il fera une grande carrière."

Avec de telles prestations, l'avenir de Verbruggen pourrait-il déjà s'écrire dans une grande écurie étrangère ? La question se pose trop tôt, selon Riemer. "Oui, il sera encore là la saison prochaine. On ne promet rien dans une fenêtre de mercato, mais je crois que la bonne décision pour lui serait de rester. Il compte moins de 20 matchs à ce niveau, et pour moi, aller dans un grand championnat maintenant est trop tôt. Il a besoin d'expérience. Ca lui fera beaucoup de bien (pour la suite). Il pourra faire une merveilleuse carrière."