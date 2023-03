"Nicolas Raskin et Selim Amallah ont perturbé le Standard"

Les deux joueurs ont quitté Sclessin lors du mercato de janvier. Pour Tuur DIerckx, le jeu du Standard ne s'en porte que mieux.

Titulaire avec Westerlo lors du déplacement au Standard, Tuur Dierckx s'est montré, à l'image de ses coéquipiers, impuissant face à la furia liégeoise : "Après 5 minutes, j'avais compris : ils étaient plus vifs et plus motivés que nous. C'était vraiment intense" explique-t-il au podcast 90 minutes. Un contraste impressionnant par rapport au match aller où les Rouches avait perdu 4-2 en Campine.

Dierckx est bien placé pour constater la différence et l'explique notamment par les départs de Nicolas Raskin et Selim Amallah : "Au match aller, j'ai senti qu'ils perturbaient le Standard. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de ligne directrice dans le jeu du Standard, ils ont eu une mauvaise influence sur la dynamique du groupe" poursuit-il. Si un avis au coeur du noyau du Standard serait encore plus pertinent, ces déclarations ont néanmoins le mérite d'être franches. Au classement, les Rouches ont pris trois points d'avance sur Westerlo grâce à leur victoire du weekend dernier.