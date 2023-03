Entre blessures, Europe et course au PO1 La Gantoise vit un passage délicat

Zulte Waregem est en pleine lutte contre la relégation alors que La Gantoise est dans la course pour les PO1. Et les deux formations se retrouvent aujourd'hui au Gaverbeek.

Le calendrier des Buffalos est chargé, avec trois matches en sept jours, et Hein Vanhaezebrouck devra composer avec diverses indisponibilités aujourd'hui face à Zulte Waregem.

"Nous avons laissé beaucoup de forces contre Basaksehir, il ne faut pas sous-estimer cela. Et nous nous rendrons en Turquie mercredi pour le match retour. Nous sommes dans une situation difficile au niveau des joueurs et ce n'est pas facile à gérer", a expliqué HvH en conférence de presse.

"Nous voulons que le plus grand nombre possible de joueurs soient en forme. Il y a encore des problèmes et des doutes comme Fofana ou Kums. Il faudra patienter jusqu'à dimanche après-midi vraisemblablement", termine l'entraîneur gantois.

De bezoekers zijn favoriet, een gokje op Essevee kan je al bijna vier keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!