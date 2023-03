Le Standard s'intéresse à un attaquant français

Les dirigeants liégeois préparent déjà la saison suivante. Ils s'affairent notamment pour le secteur offensif.

Malgré les bons matchs de Noah Ohio, le Standard se cherche toujours un véritable attaquant de fixation suite aux problèmes respectifs de Renaud Emond et Stipe Perica. La solution pourrait se nommer Frank Magri. Selon les informations de L'Equipe, des représentants du Standard se sont déjà déplacer à deux reprises pour superviser l'attaquant de Bastia.

Âgé de 23 ans, Magri est arrivé en Corse en provenance d'Angers il y a un an. Cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 2 assists en Ligue 2. Les Rouches aimeraient l'attirer dès l'été prochain. Il lui restera alors encore un an de contrat à Bastia.