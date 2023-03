Une Oranje-dépendance à l'Antwerp ? Les chiffres le prouvent !

L'Antwerp a une teinte...Oranje cette saison. Les chiffres ne mentent pas !

Du directeur sportif Marc Overmars à l'entraîneur Mark Van Bommel, en passant par le meilleur buteur du championnat Vincent Janssen, l'Antwerp est très Néerlandais cette saison.

C'est le Great Old lui-même qui a partagé cette drôle de statistique concernant les buts et assists du club en 2023 : sur les 20 buts inscrits par l'Antwerp, à 17 reprises, un joueur néerlandais est impliqué ! Jürgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs, Gyrano Kerk et bien sûr Vincent Janssen sont en grande forme...