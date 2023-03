La fin d'une triste saga dans l'équipe nationale des USA

L'affaire avait fait les gros titres aux USA : suite au traitement réservé à leur fils Giovanni Reyna par le sélectionneur national Gregg Berhalter, les parents du joueur, Claudio (ancien international) et Danielle Reyna, avait fait ressurgir des faits de violence conjugale du fait de Berhalter envers sa petite amie et future femme, Rosalind.

Mis à l'écart de la sélection, le temps qu'une enquête lève le voile sur les faits de l'époque - datant de 1992 -, Berhalter va retrouver son poste de sélectionneur. Le rapport détaille également comment les deux parents Reyna se sont rendus coupables de tentative d'intimidation.

"Compte tenu du manque d’informations ou de preuves contredisant les témoignages ou suggérant une conduite similaire après cet incident, rien ne permet de conclure que l’emploi de M. Berhalter créerait des risques juridiques pour une organisation", peut-on ainsi lire dans un rapport publié sur le site de la fédération.

