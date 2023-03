Battre le Standard, perdre à Courtrai : "Le sentiment positif a disparu..."

Bruges a tout gâché, une semaine après avoir battu le Standard. Les Blauw & Zwart se sont inclinés à Courtrai, et perdent donc l'avantage obtenu dans la course au top 4.

Battre le Standard pour l'éloigner du top 4, c'est bien. Enchaîner à Courtrai pour rester hors de portée, ça aurait été mieux. "Oui, c'est clair que nous perdons tout le sentiment positif de cette victoire contre le Standard", regrettait Bjorn Meijer dans les couloirs du Stade des Eperons d'Or.

Le latéral relativisait tout de même cette performance décevante. "C'est un match difficile à l'extérieur, et sur un terrain difficile. Courtrai joue son maintien en D1", pointe-t-il. "Ils ont tenu bon, été efficaces...et nos occasions, nous ne les avons pas mises". Le Néerlandais a tout résumé, mais le niveau surprenait tout de même.

Manquer le top 4 ? "Pas une option"

"Non, ce n'est pas une question de mentalité dans les petits matchs. Comme je l'ai dit, c'est un match piège. Nous sommes assez professionnels pour prendre tous les adversaires au sérieux", affirme Meijer.

Reste que désormais, la course au top 4 est devenue plus compliquée qu'elle ne l'aurait dû. "Manquer le top 4 ? Pas une option, non. Nous sommes le Club de Bruges", conclut Bjorn Meijer avec confiance.