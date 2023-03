Frederik D'Hollander après Standard-Zulte : "Nous avons le sentiment que nous pouvions remporter la victoire"

Si le Standard a mené 2-0, les Rouches ont été incapables de conclure. Zulte Waregem en a donc profité pour revenir à égalité et arracher un bon point.

Le Standard domine amplement le début de la rencontre et cela se traduit par un premier but signé Fossey (15e). Dussenne en profite pour doubler le score peu avant la pause (39e). Mais Zulte n’a pas dit son dernier mot et se procure deux belles opportunités avec Ndour (47e) et Brüls (67e). Le Standard ne parvient pas à tuer la rencontre et Zulte revient à 2-1 grâce à une superbe louche de Fadera (76e). Ndour égalise ensuite (85e) avant que Gano ne passe même tout proche de faire 2-3.

"Je suis très fier quand vous êtes menés 2-0 et que vous revenez quand même. C'est seulement maintenant que nous avons le sentiment que nous pouvions encore marquer ce troisième but et remporter la victoire. En fin de compte, nous n'avons pas laissé passer beaucoup d'occasions en première mi-temps. C'était aussi le plan", a confié Frederik D'Hollander au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "A la mi-temps, nous avons dit qu'il fallait travailler étape par étape, d'abord marquer le premier but, puis le deuxième. En fin de compte, c'est une bonne chose pour le groupe, qui a fait preuve d'une mentalité fantastique", a conclu le coach des Flandriens.