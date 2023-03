Le sélectionneur de l'Espagne a décidé d'appeler deux nouveaux éléments

L'Espagne, pour la première liste du sélectionneur Luis de la Fuente, a fait appel à des revenants (Aspas, Kepa, Nacho) mais aussi à quelques nouveaux (Joselu, David Garcia) pour entamer les qualifications de l'Euro 2024 ce vendredi 17 mars.

Gerard Moreno forfait, le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a décidé d’appeler Yeremy Pino (Villarreal) et Borja Iglesias (Real Betis) afin de renforcer l’attaque de la Roja. Le premier retrouve l’équipe nationale (7 capes pour 1 but) tandis que le second (1 cape) réalise une belle saison avec les Verdiblancos avec 12 buts et 3 offrandes en 24 rencontres de Liga.