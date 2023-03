Le Real Madrid prêt à partir en guerre contre la Fédération espagnole

Le club madrilène, qui s'est encore senti lésé par l'arbitrage dimanche, après le but pourtant logiquement refusé de Marco Asensio face à Barcelone, au Camp Nou (2-1), aurait perdu toute confiance dans la justice du système d'arbitrage.

Le Real Madrid et la Fédération espagnole de football ont pris leurs distances. Les décisions arbitrales et l'utilisation de la VAR sont les raisons de ce divorce. La Casa Blanca ne croit pas au système et serait prête à utiliser "toutes ses armes" pour imposer un changement concernant le système d'arbitrage avec un accent particulier sur la VAR. Les dirigeants madrilènes ne l'ont pas caché la semaine dernière et ne veulent pas que Carlos Clos Gómez ait la moindre responsabilité dans l'arbitrage, rapporte Marca. Rappelons qu'il est le directeur de la VAR en Espagne.

Il serait jugé comme "adversaire du club" à Valdebebas. La publication madrilène rapporte que le Real Madrid souhaiterait ainsi ne plus le voir occuper ce poste.

Avant le Clasico, la fédération était déjà alarmée par le niveau élevé de tension qui entoure le football espagnol, mais ce qui s'est passé au Camp Nou a rendu la situation très préoccupante. Elle n'est pas disposée à laisser la spirale s'amplifier, à laisser les équipes aller devant les tribunaux, ce qui va à l'encontre du credo sportif, à laisser tout remettre en question, et elle le fait savoir aux différents clubs.