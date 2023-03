Malines humilié à domicile par une équipe de D1B

Dure journée pour Steven Defour et ses hommes, sèchement battus par Lommel en match amical.

Dans son AFAS Stadion, le KV Malines s'est pris une belle claque. Face au Lommel SK (1er des Relegation Playoffs en D1B), les Malinois se sont méchamment pris les pieds dans le tapis et se sont inclinés sur le score de...0-4. Les Sang et Or étaient déjà menés de deux buts après 25 minutes.

Steven Defour avait pourtant aligné une équipe composée de nombreux titulaires habituels. Les 6 remplaçants, montés à la mi-temps, ne sont pas parvenus à inverser la tendance. Heureusement que ce n'était qu'une rencontre amicale...