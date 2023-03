En difficulté financière, Huddersfield Town a été acheté par un groupe nord-américain anonyme, comme l'a annoncé ce jeudi le club de Championship. Cette vente va mettre fin à quatorze ans de règne du président Dean Hoyle à la tête des Terriers, actuellement premiers relégables (22èmes sur 24), avec 36 points en 38 matchs et donc sous la menace d'une relégation.

Pour rappel, Huddersfield évoluait en Premier League il y a encore quatre ans et avait dans son effectif Depoitre et Mbenza.

Huddersfield Town can today (23 March 2023) issue an update on the Club’s ownership.#htafc