🎥 Une légende de Liverpool bombardée de projectiles... dans un match caritatif

Rencontre caritative ce samedi soir entre légendes de Liverpool et du Celtic Glasgow. Sous les couleurs Reds, on retrouvait naturellement Steven Gerrard, qui a ouvert le score depuis le point de penalty. L'ancien entraîneur des Rangers, rival historique du Celtic, est ensuite allé célébrer son but... devant les supporters écossais.

Une célébration qui lui a valu de multiples projectiles de la part des supporters du Celtic. Pour la petite histoire, les Reds se sont imposés 2-0 dans cette rencontre dont les bénéfices ont été reversés à la LFC Foundation.

Gerrard scores and gives it to the Celtic fans during the Legends Charity Match 2023 between Liverpool & Celtic today đŸ‘đŸ»đŸ˜‚ pic.twitter.com/Lr5WyRrDbN