"J'avais espéré mieux": la première saison "décevante" de Charles De Ketelaere à Milan

Arrivé à Milan en grande pompe en début de saison, Charles De Ketelaere n'a pas encore réussi à convaincre l'Italie. Il en est conscient et il est lui-même déçu par ses premiers pas avec le maillot des Rossoneri.

Transféré pour un montant avoisinant les 40 millions d'euros, Charles De Ketelaere était très attendu à Milan. Il n'a pas encore réussi à séduire les supporters Rossoneri.

Et il le dit lui-même dans un entretien accordé au Laatste Nieuws. "Comment résumer ma période depuis le titre conquis avec Bruges l'an dernier? Décevante. Ou négative. Ce n'est pas ce que j'attendais. Après une bonne saison et après ce transfert, j'avais espéré être plus important", confie le jeune Diable Rouge.

ET CDK tente de détailler les explications de ses débuts délicats en terres milanaises. "Il n'y a pas une seule raison qui peut l'expliquer. C'est un nouvel environnement, un niveau supérieur. Il y a beaucoup de choses nouvelles auxquelles je dois m'adapter."