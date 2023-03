La fédération annonce le remplaçant ad interim de Peter Bossaert

La fédéraration a communiqué ce lundi après-midi au sujet du poste de CEO, laissé vacant depuis le départ de Peter Bossaert.

"La priorité du Conseil d’Administration est d'assurer la continuité. C'est pourquoi, jeudi dernier, le Conseil a demandé à une Task Force, composée du président Paul Van den Bulck, de Pascale Van Damme (administratrice indépendante), de Marc van Craen (administrateur au nom du Voetbal Vlaanderen), de Philippe Godin (administrateur au nom de l'ACFF) et de Peter Willems (administrateur au nom de la Pro League), de nommer un CEO ad interim et de chercher ensuite un successeur à Peter Bossaert", renseigne le communiqué.

L'information avait annoncée ce matin par la presse flamande, elle est désormais officielle : "En conséquence, Manu Leroy, actuel directeur marketing et communication, est nommé CEO ad interim. Il cumulera temporairement les deux fonctions."

