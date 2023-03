Benjamin Pavard aux anges : "Je l'attendais depuis un certain temps"

Le joueur de Bayer Munich a marqué le but victorieux de l'équipe de France contre l'Irlande (1-0) ce lundi dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024.

Benjamin Pavard savourait après son coup de canon (26 ans, 48 sélections et 3 buts) en zone mixte. "Je sens bien le coup, j’intercepte et après je ne me pose pas de question. Elle part bien, c’est bien pour moi et pour l’équipe car ça nous permet de gagner le match. C’est beaucoup de bonheur, je l’attendais depuis un certain temps. J’ai connu des moments plus difficiles. La Coupe du monde au Qatar ne s'est pas passée comme j'aurais souhaité, mais j'étais content après chaque victoire. Je suis là pour le collectif. Je dédicace ce but à toutes les personnes qui m’ont soutenu dans ces moments-là. Et j’espère qu’il y en aura d’autres dans le futur. Là, j’ai eu l'opportunité de jouer et ça m'a réussi. J'espère que ça va continuer", a lâché le back droit des Bleus, relayé par la Chaîne L'Equipe.