Amadou Onana, capitaine des "New Devils" : les Diables ont fini le match avec une moyenne d'âge très basse

On se demandait, alors que De Bruyne, Lukaku et Vertonghen étaient sortis, qui allait prendre le brassard de capitaine. La réponse symbolise le vent de renouveau qui souffle sur les Diables Rouges : Amadou Onana.

Chez Marvel, il y a les Avengers, cette équipe de super-héros qui se réunissent pour affronter les plus grandes menaces pesant sur la Terre. Dans les comics comme dans les films, certains prennent leur retraite, passent le flambeau, et une nouvelle équipe prend ensuite le relais : les "Young Avengers", leur équivalent nouvelle génération.

Chez les Diables, si Captain Belgium - Eden Hazard - et quelques autres sont partis, il nous reste encore Romelu "Hulk" Lukaku, Thibaut "Iron Man" Courtois et Kevin "Thor" De Bruyne. Mais l'heure de la relève approche, et ce mardi à Cologne, les "Young Devils" ont peut-être offert leur première sortie publique, avec Amadou "Black Panther" Onana en chef de file.

Une moyenne d'âge très basse

Tedesco a envoyé un signal fort à Amadou Onana en lui donnant le brassard à la sortie de KDB. Il y a trois capitaines en sélection - De Bruyne, Courtois, Lukaku - et on peut imaginer que si Vertonghen était resté sur la pelouse, il était quatrième.

© photonews

Mais Amadou Onana est apparemment le premier des "gamins" à postuler pour le rôle. Et au vu de sa maturité, qui a épaté tout le monde dans cette trêve internationale, ça n'a en réalité...surpris personne. À terme, le milieu d'Everton portera probablement le brassard bien plus souvent - voire pour de bon.

Et au coup de sifflet final, on a eu une petite idée d'à quoi pourraient ressembler les Diables Rouges du futur. Malgré la présence de Koen Casteels (30 ans), seul trentenaire sur la pelouse, la moyenne d'âge était de 23,4 ans, presque celle d'une équipe U23 pouvant disputer les Jeux Olympiques. Contrairement à celui des films Marvel, dont le niveau baisse inexorablement, l'avenir de la sélection belge semble assuré.