De nombreux Zèbres absents pour le déplacement à Westerlo

Deux suspendus et plusieurs blessés: le Sporting de Charleroi sera déforcé à Westerlo, samedi soir.

Le Sporting de Charleroi aborde un déplacement compliqué à Westerlo, samedi soir (coup d'envoi à 18h15). Un déplacement que les Zèbres effectueront sans plusieurs cadres.

Exclus contre l'Antwerp juste avant la trêve internationale, Damien Marcq et Ken Nkuba sont tous les deux suspendus. Nadir Benbouali, Jules Van Cleemput, Nikola Stulic, Ryota Morioka et Mehdi Boukamir sont blessés. Jonas Bager et Joris Kayembe, qui étaient absents contre l'Antwerp, sont en revanche de retour dans le groupe.