Un Anversois prend une grande décision

Alhassan Yusuf a impressionné le Royal Antwerp FC avant sa blessure. Le Nigérian a été cité pour un transfert, mais le milieu de terrain ne veut pas nécessairement partir.

Yusuf pensait qu'il était prêt à passer à la vitesse supérieure. "C'est ce que je pensais aussi. Lorsque vous atteignez ce niveau, il est logique que vous vouliez relever le prochain défi. Aujourd'hui, je pense un peu différemment. Partir n'est pas ma priorité", cite Het Nieuwsblad.

Le Nigérian se sent à l'aise au Bosuil. "Je suis encore sous contrat jusqu'en 2025 et je me sens chez moi ici. J'aimerais absolument jouer à l'Antwerp après l'été, avec ou sans participation à la Ligue des champions."