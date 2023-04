"Bruges va manquer les Play-Offs et ce sera à cause de sa direction"

L'ancien joueur et entraîneur est très dur avec le Club, qu'il ne voit pas finir dans le top 4.

C'est parti pour le dénouement de la phase classique en Jupiler Pro League. Genk, l'Union et l'Antwerp disputeront les Play-Offs 1, Gand et Bruges se battent pour le dernier siège. Les Buffalos restent sur un 9/9, le Club vient de faire 3/9. Avec 4 matchs encore à disputer, Johan Boskamp ne voit pas Gand se rater.

"Ils viennent de vendre leur meilleur défenseur, Ngadeu, mais Gift Orban marque à chaque fois qu'il touche la balle et Tissoudali revient au meilleur moment. Je ne vois pas où Bruges obtiendrait la confiance nécessaire pour revenir dans le coup maintenant. C'est logique, quand vous utilisez 3 entraîneurs sur une seule et unique saison. Ils vont manquer les Play-Offs 1 et ce sera largement la faute de leur comité d'administration" sonne Boskamp dans les colonnes de Het Belang van Limburg.

Des propos durs, mais pas totalement déconnectés de la réalité.