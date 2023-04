Trois absents de marque dans la sélection de Rik De Mil, qui doit à nouveau compter sur la jeunesse

Pour affronter Malines, l'entraîneur Blauw & Zwart est privé de Skov Olsen, Sylla et Mechele.

Bruges n'a plus le droit à l'erreur et est dans l'obligation de faire le 12/12 pour espérer accrocher les Play-Offs 1. Première étape derrière les casernes de Malines, certainement pas la plus facile. D'autant que celui qui a pris le flambeau pour cette fin de saison en Venise du Nord est privé d'Andreas Skov Olsen, Brandon Mechele et Abakar Sylla.

Rik de Mil doit donc compter sur la jeunesse et appelle, dans sa liste de 21 joueurs, Nusa, Sabbe, Spileers, Sandra et Vermant. Cette jeunesse prendra-t-elle le pouvoir et sauvera-t-elle la saison du Club ? Premier élément de réponse ce dimanche, dès 18h30.