Alessio Castro-Montes aura essayé tous les postes : "Gardien de but, ça, je n'ai pas encore fait..."

Face à Seraing, Alessio Castro-Montes a pallié les besoins gantois au poste de défenseur central. Une nouvelle corde à son arc.

Certes, l'opposition était faible, voire inexistante. Mais Alessio Castro-Montes a tout de même découvert un nouveau rôle au Pairay : celui de défenseur central. "C'est nouveau et totalement différent pour moi", concède le latéral de formation dans Het Belang van Limburg.

Castro-Montes le reconnaît : même si ce n'était pas son poste, il n'a pas connu "la soirée la plus difficile de sa carrière" contre Seraing. Mais voilà une corde de plus à son arc. "Jusqu'à présent, je n'ai jamais joué gardien de but ou défenseur central gauche", plaisante-t-il.

"Mais j'ai déjà joué milieu central, attaquant à côté de Lemajic...il ne me reste plus grand chose à tester. Il faut s'adapter, vous n'avez pas le choix, c'est l'entraîneur qui décide", conclut Castro-Montes.