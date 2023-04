"Felice Mazzù peut réussir dans n'importe quel grand club"

Après un second échec dans un grand club belge, Felice Mazzù renaît de ses cendres à Charleroi. De quoi faire dire à Mehdi Bayat que son entraîneur peut réussir n'importe où : c'est juste une question de contexte.

Après avoir obtenu des résultats fantastiques avec l'Union Saint-Gilloise, dans un contexte familial et qui lui correspondait parfaitement, Felice Mazzù a pris un second grand risque dans sa carrière et rejoint Anderlecht. Le mariage paraissait voué à l'échec, et les résultats l'ont prouvé.

Mais peut-on pour autant tirer des conclusions sur les capacités de Mazzù à s'imposer dans un club de haut standing ? Mehdi Bayat, invité de La Tribune, balaie cette idée d'un revers de la main. "Felice est un très grand entraîneur, qui peut réussir dans n'importe quel club. Mais il faut le bon timing", estime l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi.

"Felice a eu deux opportunités qu'il pouvait difficilement refuser (...) à Genk, qui était champion de Belgique, allait jouer la Champions League, il est arrivé dans un contexte extrêmement compliqué", rappelle Bayat. "À Anderlecht aussi, la situation était compliquée après le départ de Vincent Kompany. Il n'a pas eu l'opportunité de prouver ses qualités".

Pour Mehdi Bayat, Mazzù dispose "d'un leadership humain exceptionnel", capable de transcender un joueur et de prendre des décisions "pour changer le cours d'un match". Et le dirigeant carolo de conclure : "Aujourd'hui, Felice a les capacités pour aller dans n'importe quel grand club, n'importe où en Europe."