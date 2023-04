José Mourinho aurait reçu une offre gargantuesque pour devenir sélectionneur national !

José Mourinho sera-t-il bientôt le sélectionneur le mieux payé au monde ? L'Arabie Saoudite, qui cherche le successeur d'Hervé Renard, aurait émis une offre folle.

Après une Coupe du Monde qui avait commencé sur une sensation, mais s'est terminée sur une déception, l'Arabie Saoudite a perdu son sélectionneur, Hervé Renard, parti entraîner l'Equipe de France féminine.

Son successeur à la tête des Faucons n'est pas encore connu mais au vu des tendances en Arabie Saoudite, on imagine qu'il ne sera pas un nobody. Et après avoir attiré Cristiano Ronaldo au sein de son championnat, la fédération saoudienne rêve...de José Mourinho.

Ainsi, selon le Corriere dello Sport, l'Arabie Saoudite aurait offert 60 millions d'euros annuels au Special One pour venir diriger la sélection saoudienne. L'objectif est clair : frapper fort alors que l'Arabie Saoudite rêve d'organiser une Coupe du Monde à moyen terme, et devenir un pôle majeur du football à court terme.