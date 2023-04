"Il nous manquait deux ou trois joueurs pour espérer se maintenir"

Le capitaine métallos était forcément très déçu de la bascule en D1B. Il restait cependant lucide sur la situation du club.

Mis sur le banc par Jean-Sébastien Legros, Christophe Lepoint n'a pas laissé transparaître de rancune vis-à-vis de son entraîneur. Il faut dire que la prestation de ce soir était très appliquée sur le terrain du Club de Bruges. Depuis le banc, Lepoint a vu les siens frustrer les Brugeois jusqu'à l'heure de jeu. Il retient donc le positif de ce match : "Si on jouait la saison avec la même mentalité qu'aujourd'hui...C'est ce qu'il nous a manqué cette saison. On savait que c'était pratiquement mission impossible, mais comme l'a dit le coach, on voulait montrer un meilleur visage que la semaine passée. Un grand bravo à l'équipe, même si Bruges s'est créé beaucoup d'occasions et que Guillaume Dietsch a fait un grand match".

La descente actée, il est déjà temps de tirer les premiers bilans d'une saison compliquée de bout en bout : "En début de saison, il a fallu que la sauce prenne avec des nouveaux joueurs qui ne connaissait pas l'équipe, le championnat. On a vu l'équipe grandir de semaine en semaine. Il nous manquait tout de même deux ou trois joueurs pour espérer se maintenir. Ils ne sont pas arrivés au mois de janvier malheureusement. On s'est battus avec nos forces. La descente est logique. Je suis triste pour le club, nos supporters".

A 38 ans, les questions se posent forcément autour de l'avenir de Christophe Lepoint (dont le contrat se termine en juin), comme autour de tout le club. Quelles perspectives pour la saison prochaine ? En ce qui le concerne, Lepoint ne veut pas entendre parler de retraite : "J'en ai déjà touché un mot, ce n'est pas parce que Seraing descend que je ne poursuivrai pas l'aventure. Je me sens encore en pleine forme, l'envie est là, je me sens encore capable de jouer un ou deux ans supplémentaires".