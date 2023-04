Des décisions drastiques sont prises après le chaos à Feyenoord - Ajax

La rencontre opposant le Feyenoord Rotterdam à l'Ajax d'Amsterdam en demi-finale de la Coupe des Pays-Bas a dégénéré. Les autorités néerlandaises ont pris des mesures afin de prévenir de tels événements dans le futur.

Ce mercredi, les supporters du Feyenoord ont été coupables de plusieurs débordements répréhensibles. Interrompant la rencontre après quelques minutes suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques, les fans du club de Rotterdam ont de nouveau arrêté le match lorsque l'un d'eux a jeté un briquet sur le joueur de l'Ajax, Davy Klaassen. La rencontre a repris, et a finalement été à son terme.

La fédération néerlandaise a pris des mesures suite à ces événements. Ainsi, "si des objets sont lancés sur le terrain, l'arbitre décide d'arrêter le jeu et les équipes et les arbitres se rendent aux vestiaires", explique la KNVB. "S'ils reprennent le match et que des objets sont à nouveau lancés sur le terrain, l'arbitre décidera d'abandonner le match."

Néanmoins, la procédure est différente lorsqu'un joueur (ou l'arbitre) est touché par un projectile. Dans ce cas, "l'arbitre décidera immédiatement d'arrêter définitivement le match."