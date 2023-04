Faïz Selemani, un vrai bad-boy ? "Mon environnement ne m'a pas aidé"

Le Comorien disputera, contre Eupen, son 101e match pour le compte du KV Courtrai.

Tout au long de sa carrière, Faïz Selemani a souvent été qualifié de bad-boy, voire de talent gâché. Aujourd'hui âgé de 29 ans, le capitaine du KV Courtrai sait d'où il vient. "Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de difficile. Je suis une bonne personne qui a toujours voulu le meilleur pour Courtrai, mais mon environnement ne m'a jamais vraiment facilité la tâche. Oui, je voulais aller plus haut, comme tout le monde. C'est la vie, je me sens bien ici" a-t-il déclaré pour les canaux officiels du club.

Désormais papa, Faïz Selemani adopte un style de vie plus adapté. "Je me sens fort mentalement, mais j'ai aussi plus d'expérience techniquement et tactiquement. Avec l'arrivée de Bernd Storck, j'ai organisé mes journées différemment. Les séances sont tôt le matin, je vais donc me coucher de bonne heure et cela me fait le plus grand bien."

Ce week-end, il devrait jouer son 101e match pour le compte des Kerels. Et pas des moindres, puisque c'est celui qui peut presque assurer le maintien de Courtrai, contre Eupen. "J'ai tout de suite eu une bonne relation avec l'entraîneur qui m'a rapidement nommé capitaine. Ensemble, on a fait tout ce qui était possible pour sauver le club."

Reconverti en milieu de terrain, Selemani s'est mis au diapason pour ses couleurs. "On se partage bien l'entrejeu avec Kadri. Quand j'attaque, il défend et vice-versa. Est-ce ma position préférentielle ? Je joue là où l'entraîneur me place. Je veux juste jouer au football, peu importe l'endroit sur le terrain" a conclu le capitaine de Courtrai.