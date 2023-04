Raman ou Slimani ? Pourquoi l'Algérien ne devrait pas débuter tous les matchs, même s'il est fit

Islam Slimani a été préservé le week-end dernier à Eupen. Contre Westerlo, il devrait être présent, mais à l'avenir, Brian Riemer pourrait encore alterner...

Ce dimanche, sauf mauvaise surprise lors du dernier entraînement, Anderlecht devrait pouvoir compter sur Lior Refaelov et Islam Slimani face à Westerlo. "Concernant Refa, il s'agissait d'un coup direct. Nous avons effectué un scanner pour déterminer s'il y avait des lésions, ce n'était pas le cas. Lior a participé à la séance de ce vendredi, qui n'était pas la plus lourde", explique Brian Riemer.

"S'il peut participer à la séance de samedi en intégralité, il sera prêt pour dimanche". Même constat pour Islam Slimani, avec encore moins de doutes concernant l'Algérien. "Islam était déjà disponible la semaine passée, mais nous avons décidé de le préserver. Je m'attends à ce que lui comme Refaelov soient prêts".

Raman ou "Slim" ?

Maintenant, reste à voir si à 34 ans, Islam Slimani pourra enchaîner les rencontres dans les semaines à venir. Le RSCA a un programme chargé. "Vous l'avez bien vu : Slimani n'a pas démarré tous les matchs contre Ludogorets et Villarreal", pointe Riemer. Le buteur algérien était même sur le banc au coup d'envoi des deux 8es de finale.

© photonews

Cela ne devrait pas changer à l'avenir. "Si la question est : est-ce que Slimani démarrera tous les matchs désormais ? La réponse est claire : non. Mais ce n'est pas qu'une question d'âge. Il faut aussi déterminer quels matchs conviennent mieux à Benito Raman", pointe Brian Riemer.

Les profils des deux joueurs sont en effet très différents. Et Benito Raman, l'air de ne pas y toucher, est le second meilleur buteur du noyau actuel, derrière Slimani...et Fabio Silva, toujours leader du classement.

S'il pèse moins sur les défenses, Raman peut offrir des options intéressantes quand les rencontres s'ouvrent - et dimanche, elle risque fort de l'être face à Westerlo. Verra-t-on Slimani encore démarrer sur le banc ?