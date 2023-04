Julien De Sart prêt pour West Ham : "On doit oser rêver !"

La Gantoise se déplacera ce jeudi (21h) à Londres pour affronter West Ham dans le cadre des quarts de finale de l'Europa League.

Après avoir tenu tête à l'Union, La Gantoise se prépare pour un rendez-vous européen préstigieux et diablement important. Les Buffalos auront fort à faire sur la pelouse de West Ham.

Julien De Sart, interviewé par Het Laatste Nieuws, veut faire de cette soirée quelque chose d'inoubliable. "Ce sera certainement l'un des plus grands matches de ma carrière. Un quart de finale européen contre une équipe de Premier League. Nous n'avons rien à perdre contre eux et nous sommes vraiment l'outsider. C'est l'un de ces matches dont on se souviendra tout au long de notre carrière. Espérons qu'il s'agira d'un grand souvenir."

La Gantoise a beau être en pleine bourre ces dernières semaines, il s'agit tout de même de très gros calibre en face. Anderlecht en avait d'ailleurs fait les frais en poules. "Est-ce qu'on peut y arriver ? Ils sont certainement les favoris, mais nous connaissons aussi nos qualités. Si vous parvenez à atteindre les quarts de finale, vous pouvez aussi aller jusqu'au bout. Nous devons oser rêver, en espérant que nous pourrons offrir un beau match à nos supporters, et que la qualification sera encore possible lors du match retour."