Samir Nasri a failli amener Vincent Kompany dans un club français historique plutôt que Burnley

L'ancien joueur d'Anderlecht souhaite aujourd'hui se lancer dans une carrière d'entraîneur. Invité dans une émission sur Twitch, Samir Nasri a avoué avoir proposé les services de Vincent Kompany à Lyon en début de saison.

Aujourd'hui pensionné, Samir Nasri souhaite se lancer dans une carrière d'entraîneur. Ce lundi soir, il était l'invité de Zack Nani, sur Twitch, pour l'émission "Zack en Roue Libre". L'ancien joueur de l'OM, d'Arsenal, de Manchester City et d'Anderlecht a avoué avoir parlé de Vincent Kompany... à Lyon. Le club français sortait d'une saison moyenne et cherchait à se reconstruire en s'appuyant sur son centre de formation.

"Je suis très heureux de ce qui lui arrive à Burnley. Je l'ai souvent en téléphone, il a fait un très grand travail. Je l'avais conseillé à Lyon en début de saison. J'en avais parlé à Bruno Cheyrou (NDLR : directeur du recrutement des Gones). A l'époque, il y avait un débat pour savoir si Peter Bosz allait être conservé. Ils ont finalement continué avec lui, mais je leur avais conseillé de prendre Kompany."

Si tu veux retrouver une relation avec ton public, il faut du beau jeu. Vincent est garant de ça"

Quelques semaines plus tard, l'entraîneur néerlandais compte un famélique bilan de 14 points en 30 matchs pour débuter le championnat et est démis de ses fonctions au début du mois d'octobre. "Kompany est quelqu'un avec qui j'ai joué et que j'apprécie beaucoup. A Lyon, on ne parlait que de la qualité de Cherki, que Bosz n'aimait pas tellement. C'était important qu'un entraîneur le fasse jouer car il représentait une vraie valeur marchande" poursuit Nasri, alors que le septuple champion de France souffre de difficultés financières depuis la construction de son nouveau stade, inauguré en 2016.

"Je leur ai dit que s'ils cherchaient un entraîneur qui aimait travailler avec les jeunes, Kompany était disponible. Je l'ai côtoyé, je l'ai vu travailler avec les jeunes d'Anderlecht. J'ai vu à quel niveau il les a fait monter. Il est patient et s'inspire beaucoup de Guardiola dans sa façon de jouer. Si tu veux retrouver une relation avec ton public, il faut leur offrir du beau jeu. Je sais que Vincent est garant de cela, c'est pour cette raison que je l'avais proposé."

Près d'une saison plus tard, Vincent Kompany est aujourd'hui promu en Premier League et se bat pour le titre en Championship. Une réussite qu'il n'aurait jamais pu connaître si les dirigeants de l'Olympique Lyonnais avaient décidé d'opter pour le jeune coach.