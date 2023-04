David Moyes après Gand - West-Ham : "Un bon résultat comparé à notre performance"

L'entraîneur écossais le sait : son équipe aurait largement pu connaître la défaite à la Ghelamco Arena.

C’est un David Moyes presque soulagé qui s’est présenté en conférence de presse après la rencontre. L’entraîneur des Hammers sait que le principal reste à faire au stade olympique de Londres et se réjouit de ce partage contre La Gantoise malgré une performance difficile.

"Je ne pense pas que nous ayons sous-estimé La Gantoise. Quand vous êtes en quarts de finale de compétition européenne, il n’y a aucune équipe à sous-estimer. Personne ne veut laisser à son adversaire la possibilité de se qualifier pour les demi-finales. On savait que ce serait un match compliqué, le scénario nous l’a prouvé."

Si les Londoniens ont ouvert le score en fin de première période, les Buffalos ont dominé la seconde de la tête et des épaules et auraient pu (dû) remporter cette manche aller. "Je ne pense pas que c’était une bonne performance, je pense que c’est un bon résultat. Leur public était très chaud et Gand a vraiment bien joué. J’espère que nous pourrons leur montrer davantage notre manière de jouer dans une semaine" poursuivait l’entraîneur des Hammers.

"Je pense que nous pouvons nous améliorer sur beaucoup d’aspects différents. Des choses simples n’ont pas été respectées, comme les courses sur les premiers et seconds ballons. On ne les a pas assez mis sous pression. Le terrain n’était pas si bon, on a manqué beaucoup de passes. Il avait l’air meilleur que ce qu’il ne l’était réellement" a conclu David Moyes.