Les mots forts de Thomas Tuchel envers Sadio Mané

L'entraîneur du Bayern s'est exprimé pour la première fois sur la suspension de Sadio Mané. Il tient avant tout à protéger son joueur.

Sanctionné d'une mise à l'écart et d'une amende de 500 000 euros après avoir frappé au visage son coéquipier Leroy Sané, le cas Sadio Mané fait couler beaucoup d'encre depuis mardi soir en Allemagne. En conférence de presse, Thomas Tuchel n'a pas pu échapper aux questions sur son opinion au sujet de la situation.

L'ancien coach de Chelsea et du PSG a tenu à calmer le jeu : "Tout le monde fait des erreurs. Il l’a communiqué très clairement, ce qui est aussi un modèle. La perfection n’existe pas". Tuchel s'est même montré très protecteur envers son joueur : "Je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau absolu. Il n’a jamais été coupable de quoi que ce soit et a toujours toute ma confiance.

Le technicien allemand sait qu'il est crucial de conserver son vestiaire unis jusqu'en fin de saison pour remporter la Bundesliga et repartir sur de bonnes bases la saison prochaine: "C’était trop, c’était contraire au code de conduite du Bayern. Mais des excuses ont été faites. Elles étaient totalement crédibles et c’est pourquoi il m’a comme premier avocat de la défense. Bien sûr, une limite a été franchie. Alors quand ça arrive, ça arrive. Alors l’important c’est comment on s’y prend ? Je n’avais pas besoin de preuves que nous avons une vie de groupe. En finissant comme ça, ça a eu un effet purifiant. Je le sens à l’entraînement".