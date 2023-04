"Une triste histoire pour le club et pour le football"

Davinson Sánchez est la bête noire des supporters de Tottenham Hotspur. Le défenseur a été sifflé par ses propres supporters lors du match de Premier League contre Bournemouth, alors que son remplacement a été accueilli par des acclamations.

Sánchez a commis une faute sur Dominic Solanke (1-2), au grand dam des supporters. Le manager intérimaire Cristian Stellini a décidé de mettre fin aux souffrances du défenseur colombien après 58 minutes. Il a été remplacé par Arnaut Danjuma. Pire encore: Sánchez lui-même était entré en jeu à la place de Clément Lenglet, blessé, à la 35e minute.

Après coup, le capitaine des Spurs Hugo Lloris a pris la défense de Sánchez. "Les sifflets ont déjà commencé lorsqu'il est entré en jeu. Je n'ai jamais vécu cela dans ma carrière", a déclaré l'expérimenté gardien de but à beIN Sports. "Je me sens très mal pour Davinson. C'est un coéquipier et un ami. Il se bat pour ce club depuis de nombreuses années. C'est vraiment triste. C'est une histoire triste pour le club, les fans et le joueur. On ne veut pas voir ça dans le football".

Stellini a expliqué qu'il avait changé Sánchez pour des "raisons tactiques". "Nous devons le soutenir parce que c'est une situation difficile pour lui", a-t-il déclaré. Le puissant défenseur a quitté l'Ajax pour les Londoniens à l'été 2017, qui ont déboursé environ 42 millions d'euros pour lui.