Les retrouvailles "toujours spéciales" entre Faïz Selemani et l'Union

Déçu par le match disputé par le KV Courtrai contre l'Antwerp dimanche soir, Faïz Selemani espère des Kerels plus conquérants dimanche prochain contre son ancien club.

Dominé de bout en bout par l'Antwerp, le KV Courtrai est logiquement tombé dimanche soir au Great Old, une semaine après avoir assuré son maintien en Pro League.

Une rencontre qui a laissé beaucoup de déceptions à Faïz Selemani et il ne l'a pas caché, au micro d'Eleven, après la rencontre. "On voulait vraiment bien terminer la saison, c'est raté pour ce match contre l'Antwerp, mais on va essayer de faire beaucoup mieux dimanche prochain", insiste-t-il.

Un dernier match de la saison qui sera d'autant plus spécial pour Faïz Selemani que c'est l'Union qui se déplacera au Stade des Éperons d'Or le week-end prochain. "C'est mon ancien club, donc, c'est forcément toujours un match spécial pour moi", confirme le milieu offensif du KVK.